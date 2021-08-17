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17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

17 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:20 Renkler

05:30 Karalama Defteri

06:00 Bir Zamanlar

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Evliya Çelebi

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Belgesel: Para

09:30 Koleksiyoner

10:00 Muasır

10:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

11:30 Randevu

11:45 Kısa Bir Ara

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Fotoğraflar

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Anjelika Akbar İle Sesler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: İçimdeki Deniz (The Sea Inside)

23:00 Tarih Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat 

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