17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 17 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 17 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:20 Renkler 05:30 Karalama Defteri 06:00 Bir Zamanlar 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Evliya Çelebi 08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 09:00 Belgesel: Para 09:30 Koleksiyoner 10:00 Muasır 10:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları 11:30 Randevu 11:45 Kısa Bir Ara 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 14:30 Aramızda Müzik Var 15:15 Karalama Defteri 15:45 Fotoğraflar 16:00 Mim 17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 17:30 Anjelika Akbar İle Sesler 18:00 Hayat Sanat 18:30 Eskici 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Düşüncenin Seyir Defteri 21:00 Yabancı Sinema: İçimdeki Deniz (The Sea Inside) 23:00 Tarih Söyleşileri 00:00 Hayat Sanat yayın akışıBugünsalıtrt2