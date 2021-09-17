17 Eylül 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de 17 Eylül 2021 Cuma (bugün) hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 8’de Sağlık programını yayınlıyor. 13:30'da sevilen program Paylaş Benimle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken akşam ise heyecanla izlenen MasterChef yeni bölümüyle ekranlarda oluyor...

17 EYLÜL 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

09:30 MasterChef

11.15 Paylaş Benimle

13.45 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)