17 Mayıs Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

17 Mayıs Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.45'te "Survivor Panorama" programı ekranlarda olacak. 13.15'te ise sevilen program "Doya Doya Moda" yayınlanacak. 20.00'de ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

TV8 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

(TV8)