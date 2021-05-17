17 Mayıs Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
17 Mayıs Pazartesi TV8 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" programı var hemen ardından "Doya Doya Moda" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen yarışma Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
17 Mayıs Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.45'te "Survivor Panorama" programı ekranlarda olacak. 13.15'te ise sevilen program "Doya Doya Moda" yayınlanacak. 20.00'de ise Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
TV8 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 O Ses Türkiye Özel Bölüm
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
(TV8)