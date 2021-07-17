17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Anadolu Arkeolojisi'ni ekrana veren kanal hemen ardından Hayat Sanat'ı yayınlıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:30'te Yabancı Sinema: Burası Cennet Olmalı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor..
17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:30 Koleksiyoner
06:00 Anadolu Arkeolojisi
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 İzler Suretler
07:45 Fotoğraflar
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Bir Zamanlar
09:00 Eskici
09:30 Yabancı Sinema: Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven)
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Bir Resim Bir Hikaye
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)
14:45 Muasır
15:20 Renkler
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Koleksiyoner
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
19:30 Randevu
19:45 Kısa Bir Ara
20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00 Yeryüzleri
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Trautmann (The Keeper)
23:30 Film Arkası
00:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)