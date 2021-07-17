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  3. 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de

17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Anadolu Arkeolojisi'ni ekrana veren kanal hemen ardından Hayat Sanat'ı yayınlıyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 'de

Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:30'te Yabancı Sinema: Burası Cennet Olmalı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranlarında oluyor..

17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Koleksiyoner

06:00  Anadolu Arkeolojisi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 İzler Suretler

07:45 Fotoğraflar

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Bir Zamanlar

09:00 Eskici

09:30 Yabancı Sinema: Burası Cennet Olmalı (It Must Be Heaven)

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Grafenegg Yaz Gecesi Gala Konseri (Grafenegg: Midsummer Night’s Gala 2015)

14:45 Muasır

15:20 Renkler

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Koleksiyoner

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

19:30 Randevu

19:45 Kısa Bir Ara

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Trautmann (The Keeper)

23:30 Film Arkası

00:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle

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