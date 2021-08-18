18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan TRT 1 akşam Dünya Hali dizisinin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? 05:20'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ekranda olurken hemen ardından Kalk Gidelim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi 06:30 Kalk Gidelim 10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı) 12:05 Benim Adım Melek 15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Dünya Hali (Altyazılı) 22:15 10 Muharrem Özel 00:00 Seneye Bu Zamanlar trt1yayın akışıtozkoparandünyahali