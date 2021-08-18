18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan TRT 1 akşam Dünya Hali dizisinin yeni bölümünü ekrana veriyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? 05:20'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ekranda olurken hemen ardından Kalk Gidelim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Dünya Hali dizisi yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:30 Kalk Gidelim
10:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:05 Benim Adım Melek
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
22:15 10 Muharrem Özel
00:00 Seneye Bu Zamanlar