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  3. 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Buta TRT 2'de

18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Buta TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 14:30'da Geziyorum programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da yabancı sinema: Buta TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Buta TRT 2'de

TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 06:15'te Müzelerin Yıldızları ekrana gelirken hemen ardından Hayat ve Sanat yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Buta isimli yerli sinema TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...

18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Tiyatro Dünyası

05:30 Sinema +

06:15 Müzelerin Yıldızları

06:30 Hayat Sanat

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Bir Zamanlar

08:00 Kelimeler ve Şeyler

09:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

09:30 Yeryüzleri

09:50 Kısa Bir Ara

10:00 Anjelika Akbar İle Sesler

10:30 Anadolu Arkeolojisi

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Geziyorum

15:15 Geri Dönüşen Sanat

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Bizim Resmimiz

17:30 Muasır

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:45 İzler Suretler

21:00 Yabancı Sinema: Buta

22:45 Randevu

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat 

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