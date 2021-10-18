TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 18 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

18 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 18 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

18 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Tek Yürek

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

17.30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kıbrıs Zafere Doğru

23.30 Yabancı Sinema "Dünyanın Merkezine Yolculuk"

18 EKİM 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:30Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30 Geziyorum

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Sinema +

14:45Aramızda Müzik Var

15:30Muhayyelat

16:00Eskici

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30Geri Dönüşen Sanat

17:50Türkiye Atlası

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Evliya Çelebi

19:40İzler Suretler

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Yeryüzleri

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Potemkin Zırhlısı (Battleship Potemkin)

23:30Eşik

18 EKİM 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Kaçık Planı 3

18 EKİM 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Masterchef

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

18 EKİM 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler

18 EKİM 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

18 EKİM 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası (Yeni Bölüm)

18 EKİM 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Bir Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show