18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Efsane Sürücü STAR'da
Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Çizgi Film Kuşağı ile güne başlayan kanalda akşam Efsane Sürücü izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Demet Tiyatro ekranlarda yer alırken hemen ardından Ayrıcalıklı Rotalar izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Efsane Sürücü Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
18 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Efsane Sürücü
23:45 Arkadaşım Hoşgeldin