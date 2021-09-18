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18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Efsane Sürücü STAR'da

Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Çizgi Film Kuşağı ile güne başlayan kanalda akşam Efsane Sürücü izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Efsane Sürücü STAR'da

Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Bir Demet Tiyatro ekranlarda yer alırken hemen ardından Ayrıcalıklı Rotalar izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Efsane Sürücü Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

18 EYLÜL 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Efsane Sürücü

23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

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