18 Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Paylaş Benimle ile başlayan kanalda akşam fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye ekrana geliyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? Güne Paylaş Benimle ile başlayan kanalda hemen ardından Hayalimdeki Değişim izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye ekranlarda oluyor. İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Paylaş Benimle
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Yerli sinema
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye