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  3. 18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de ilgiyle izlenen Beni Bırakma dizisi final bölümü yayınlanıyor. Akşam ise Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümüyle ekrana geliyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı...

18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı | Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:30'da Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor ekranlarda olurken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Beni Bırakma dizisi yayınlanan yeni bölümüyle final yaparken akşam ise ilgiyle izlenen dizi  Bozkır Arslanı Celaleddin ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı...

18 HAZİRAN 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma (Final)

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

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