18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar sezon finaliyle Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Arka Sokaklar sezona ara veriyor...
KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise yıllardır soluksuz izlenen dizi Arka Sokaklar sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
18 HAZİRAN 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar