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18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar sezon finaliyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlarının olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışına yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Gelinim Mutfakta yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Arka Sokaklar sezona ara veriyor...

18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Arka Sokaklar sezon finaliyle Kanal D'de

KANAL D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal 13:00'da sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı ekrana veriyor. Akşam ise yıllardır soluksuz izlenen dizi Arka Sokaklar sezon finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

18 HAZİRAN 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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