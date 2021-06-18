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18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Alev Alev ve Kahraman Babam dizileriyle başlayan kanal akşam Güldür Güldür Show'un yeni bölümlerini ekrana veriyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı...

18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show şahane skeçleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken hemen ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Güldür Güldür Show yeni bölümüyle izleyiciye keyifli anlar yaşatmaya geliyor...

18 HAZİRAN 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kahraman Babam

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Cam Tavanlar

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