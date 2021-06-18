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  3. 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" TRT 1 ekranlarında!

18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" TRT 1 ekranlarında!

18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 15:55 'te UEFA EURO 2020 "İsveç-Slovakya" ile futbol karşılaşmalarına başlayan kanal UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" maçıyla günü kapatıyor...

18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" TRT 1 ekranlarında!

TRT 1 yayın akışı merak ediliyor.15:55'te  UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İsveç-Slovakya" ekranlarda olurken 18:55'te  UEFA EURO 2020 "Hırvatistan-Çekya" karşı karşıya geliyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020  "İngiltere-İskoçya" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:50 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Slovakya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-Çekya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-İskoçya" (Canlı)

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