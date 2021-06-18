18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" TRT 1 ekranlarında!
18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 15:55 'te UEFA EURO 2020 "İsveç-Slovakya" ile futbol karşılaşmalarına başlayan kanal UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İngiltere-İskoçya" maçıyla günü kapatıyor...
TRT 1 yayın akışı merak ediliyor.15:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İsveç-Slovakya" ekranlarda olurken 18:55'te UEFA EURO 2020 "Hırvatistan-Çekya" karşı karşıya geliyor. 21:55'te ise UEFA EURO 2020 "İngiltere-İskoçya" karşılaşması TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...
18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:50 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Slovakya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-Çekya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-İskoçya" (Canlı)