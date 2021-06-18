18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Dağların Ardında (Tramontane) TRT 2'de
18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da İzler Suretler ekrana gelirken 08:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise yabancı sinema Dağların Ardında izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Dağların Ardında (Tramontane) filminin ardından canlı yayınlanan Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri TRT 2 ekranlarında oluyor...
18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Bir Oyundan Fazlası
05:30 Bir Zamanlar
06:00 Opera Dünyası
06:30 Hayat Sanat
07:00 İzler Suretler
07:20 Renkler
07:30 Koleksiyoner
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Anadolu Arkeolojisi
10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:30 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj
11:00 Sarayın Lezzetleri
11:30 Tiyatro Dünyası
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Koleksiyoner
15:00 Anadolu Arkeolojisi
15:30 İzler Suretler
15:45 Ahenk
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:30 Belgesel: Para
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Kısa Bir Ara
19:45 Aramızda Müzik Var
20:30Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane)
22:20 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri (Canlı)