18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Dağların Ardında (Tramontane) TRT 2'de 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da İzler Suretler ekrana gelirken 08:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise yabancı sinema Dağların Ardında izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Dağların Ardında (Tramontane) filminin ardından canlı yayınlanan Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri TRT 2 ekranlarında oluyor... 18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI 04:58 İstiklal Marşı 05:00 Bir Oyundan Fazlası 05:30 Bir Zamanlar 06:00 Opera Dünyası 06:30 Hayat Sanat 07:00 İzler Suretler 07:20 Renkler 07:30 Koleksiyoner 08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 09:00 Eskici 09:30 Anadolu Arkeolojisi 10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 10:30 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj 11:00 Sarayın Lezzetleri 11:30 Tiyatro Dünyası 12:00 Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 14:30 Koleksiyoner 15:00 Anadolu Arkeolojisi 15:30 İzler Suretler 15:45 Ahenk 16:00 Felsefe Söyleşileri 17:00 Sinema + 17:30 Belgesel: Para 18:00 Hayat Sanat 18:30 Geri Dönüşen Sanat 18:45 Randevu 19:00 Karalama Defteri 19:30 Kısa Bir Ara 19:45 Aramızda Müzik Var 20:30Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane) 22:20 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri (Canlı) TRT 2TRT 2 yayın akışı