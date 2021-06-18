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18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Dağların Ardında (Tramontane) TRT 2'de

18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 07:00'da İzler Suretler ekrana gelirken 08:00'da Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise yabancı sinema Dağların Ardında izleyiciyle buluşuyor. İşte 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı...

18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | Dağların Ardında (Tramontane) TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 18 Haziran 2021 Cuma TRT 2 yayın akışına yer verdik. 06:30'da Hayat Sanat yayınlanırken 11:00'da Sarayın Lezzetleri ekrana geliyor. Akşam Dağların Ardında (Tramontane) filminin ardından canlı yayınlanan  Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri TRT 2 ekranlarında oluyor...

18 HAZİRAN 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Bir Oyundan Fazlası

05:30 Bir Zamanlar

06:00 Opera Dünyası

06:30 Hayat Sanat

07:00 İzler Suretler

07:20 Renkler

07:30 Koleksiyoner

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Anadolu Arkeolojisi

10:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:30 Anjelika Akbar İle Sesler - Kolaj

11:00 Sarayın Lezzetleri

11:30 Tiyatro Dünyası

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Koleksiyoner

15:00 Anadolu Arkeolojisi

15:30 İzler Suretler

15:45 Ahenk

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:30 Belgesel: Para

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Kısa Bir Ara

19:45 Aramızda Müzik Var

20:30Yabancı Sinema: Dağların Ardında (Tramontane)

22:20 Viyana Filarmoni Orkestrası Yaz Gecesi Konseri (Canlı) 

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