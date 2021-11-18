18 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 18 Kasım 2021?
Sevilen diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 18 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 18 Kasım 2021?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 16 Kasım 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte 18 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 18 Kasım 2021? sorularının yanıtları...
18 KASIM 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR 18 KASIM?
Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 16 Kasım 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
18 KASIM 2021 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30Tozkoparan İskender
11:45Gönül Dağı
14:00Bizim Köyün Kızları
16:45Seksenler
19:00Ana Haber
19:55İddiaların Aksine
20:00Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
18 KASIM 2021 PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00Anjelika Akbar İle Sesler
08:30Sarayın Lezzetleri
09:30İzler Suretler
09:50Berceste
10:00Koleksiyoner
10:30Muasır
11:00Anadolu Arkeolojisi
11:30Tarihin Ruhu
12:00Hayat Sanat
12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00Edebiyat Söyleşileri
14:00Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
14:45Ne Yazıyor
15:00Tiyatro Dünyası
15:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
16:00Eşik
16:30Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
17:30Sessizce
17:50Türkiye Atlası
18:00Hayat Sanat
18:30Opera Dünyası
19:00Sinema +
19:45Geri Dönüşen Sanat
20:00Karar Perdesi
21:00Felsefe Söyleşileri
22:00Yabancı Sinema: Zafer Bizimdir (We Are Marshall)
18 KASIM 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20.00 Misafir
18 KASIM 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07.15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Evim Şahane
12:15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
18 KASIM 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
18 KASIM 2021 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08.30 Bu Sabah
11.00 Öyle Olsun
12.30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Aziz (özel bölüm)
18 KASIM 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultan Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Haluk Leven'le Yeniden
18 KASIM 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova