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  3. 18 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

18 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

18 Mayıs Salı ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. Akşam kuşağında ise ilgi ile izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...

18 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

18 Mayıs Salı ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.00'da hafta içi her gün yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekranlarda olacak. 16.20'de ise Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği "Esra Erol'da" programı yayınlanacak. Akşam 20.00'da ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...

ATV 18 MAYIS SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kardeşlerim

18 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV de

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakıbeyli, ortak düşmana karşı hareket etmek ve güçlerini birleştirmek için İshak ve ekibiyle anlaşma yapar. Çakıbeyli bu girişimi sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın haberi üzerine Korkmaz, kendisine düzenlenen tuzaktan erkenden haberdar olarak önlemini alır. Ömür Çakıbeyli ile İlyas Çakıbeyli arasındaki anlaşmazlık çok geçmeden tüm ailenin üzerinde baskı kurar.

(ATV)

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