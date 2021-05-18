18 Mayıs Salı ATV Yayın Akışı|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de
18 Mayıs Salı ATV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. Akşam kuşağında ise ilgi ile izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...
18 Mayıs Salı ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.00'da hafta içi her gün yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekranlarda olacak. 16.20'de ise Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği "Esra Erol'da" programı yayınlanacak. Akşam 20.00'da ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de...
ATV 18 MAYIS SALI YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakıbeyli, ortak düşmana karşı hareket etmek ve güçlerini birleştirmek için İshak ve ekibiyle anlaşma yapar. Çakıbeyli bu girişimi sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın haberi üzerine Korkmaz, kendisine düzenlenen tuzaktan erkenden haberdar olarak önlemini alır. Ömür Çakıbeyli ile İlyas Çakıbeyli arasındaki anlaşmazlık çok geçmeden tüm ailenin üzerinde baskı kurar.
(ATV)