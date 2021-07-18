18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Avcı: Kış Savaşı Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı ile başlayıp ardından Pazar Sürprizi'ni yayınlayan Show TV'de akşam Avcı: Kış Savaşı ekranlarda oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? Sabah saat 06.00'da Kalp Atışı ekrana gelirken hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı izleyici karşısına geçiyor. 16.30'da Beyoğlu Güzeli yayınlanırken akşam ise Avcı: Kış Savaşı izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kalp Atışı
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tarkan Viking Kanı
16.30 Beyoğlu Güzeli
1845 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Avcı: Kış Savaşı
22.30 Efsanenin Yükselişi