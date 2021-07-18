18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Avcı: Kış Savaşı Show TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı ile başlayıp ardından Pazar Sürprizi'ni yayınlayan Show TV'de akşam Avcı: Kış Savaşı ekranlarda oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

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Show TV'de bugün ne var? Sabah saat 06.00'da Kalp Atışı ekrana gelirken hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı izleyici karşısına geçiyor. 16.30'da Beyoğlu Güzeli yayınlanırken akşam ise Avcı: Kış Savaşı izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı... 18 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Kalp Atışı 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 Bir Şansım Olsa 14.30 Tarkan Viking Kanı 16.30 Beyoğlu Güzeli 1845 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Avcı: Kış Savaşı 22.30 Efsanenin Yükselişi show tv yayın akışıshow tv