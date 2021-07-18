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18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Avcı: Kış Savaşı Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı ile başlayıp ardından Pazar Sürprizi'ni yayınlayan Show TV'de akşam Avcı: Kış Savaşı ekranlarda oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Avcı: Kış Savaşı Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Sabah saat 06.00'da Kalp Atışı ekrana gelirken hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programı izleyici karşısına geçiyor. 16.30'da Beyoğlu Güzeli yayınlanırken akşam ise  Avcı: Kış Savaşı izleyici karşısına geçiyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kalp Atışı

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tarkan Viking Kanı

16.30 Beyoğlu Güzeli

1845 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Avcı: Kış Savaşı

22.30 Efsanenin Yükselişi

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