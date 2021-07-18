18 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. 08.45'te Çizgi Film Kuşağı olurken hemen ardından Yüksek Sosyete ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Ada Masalı tekrar bölümü Star TV izleyicisiyle buluşuyor...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

06.15 Medcezir

08.45 Çizgi Film Kuşağı

09.15 Yüksek Sosyete

10.45 Erkenci Kuş

14.00 Aramızda Kalsın

16.45 Hayat Sevince Güzel

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı

22.30 Arkadaşım Hoşgeldin