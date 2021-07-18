18 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'de
Star TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Medcezir dizisiyle güne başlayan Star'da akşam ilgiyle izlenen dizi Ada Masalı kaçıranlar için tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 18 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. 08.45'te Çizgi Film Kuşağı olurken hemen ardından Yüksek Sosyete ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Ada Masalı tekrar bölümü Star TV izleyicisiyle buluşuyor...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
06.15 Medcezir
08.45 Çizgi Film Kuşağı
09.15 Yüksek Sosyete
10.45 Erkenci Kuş
14.00 Aramızda Kalsın
16.45 Hayat Sevince Güzel
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı
22.30 Arkadaşım Hoşgeldin