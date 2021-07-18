18 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Recep İvedik 6 TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'de bugün hangi film ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından 10 Yaş Genç ekrana veriliyor. Akşam ise Recep İvedik 6 TV8 izleyicisinin karşısına geçiyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? Güne saat 06.30'da Oynat Bakalım ile başlayan TV8 10.45'te Masterchef Türkiye'yi ekrana veriyor. Akşam 21.00'da ise Recep İvedik 6 ekranda oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı... 18 TEMMUZ 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 09.45 10 Yaş Genç 10.30 Süper 1 Takım 10.45 Masterchef Türkiye 15.30 Yerli Sinema 17.45 Masterchef Türkiye 21.00 Recep İvedik 6 tv8tv8 yayın akışı