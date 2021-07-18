18 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Recep İvedik 6 TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalı TV8'de bugün hangi film ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından 10 Yaş Genç ekrana veriliyor. Akşam ise Recep İvedik 6 TV8 izleyicisinin karşısına geçiyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? Güne saat 06.30'da Oynat Bakalım ile başlayan TV8 10.45'te Masterchef Türkiye'yi ekrana veriyor. Akşam 21.00'da ise Recep İvedik 6 ekranda oluyor. İşte 18 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı...
18 TEMMUZ 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
09.45 10 Yaş Genç
10.30 Süper 1 Takım
10.45 Masterchef Türkiye
15.30 Yerli Sinema
17.45 Masterchef Türkiye
21.00 Recep İvedik 6