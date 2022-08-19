Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 19 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
19 AĞUSTOS CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Ah Nerede
19 AĞUSTOS CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
19 AĞUSTOS CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Kabus
19 AĞUSTOS CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 İyilik
19 AĞUSTOS CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aşk Bu Mu?
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
19 AĞUSTOS CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Rambo Son Kan
19 AĞUSTOS CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 7 Numara
12:00 Bir Aş Hikayesi
12:30 Masumlar Apartmanı
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 'Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden