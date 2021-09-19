19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Yeni sezonda izleyiciler hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 19 Eylül 2021 Pazar televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Eylül 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
19 EYLÜL 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
19 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Yeşil Deniz
08:50 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
14:00 Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"
16:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı
22:15 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı
19 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI
05:28: İstiklal Marşı
05:30: Evliya Çelebi
06:00: Opera Dünyası
06:30: Muasır
07:00: Belgesel: Hollywood'un En İ...
07:30: Hayat Sanat - Kolaj
08:00: Aramızda Müzik Var
08:45: Kelimeler Ve Şeyler
09:45: Western: Vadiler Aslanı [th...
11:50: Renkler
12:00: Hülya Koçyiğit İle Film Gib...
13:00:Geziyorum
13:30: Viyana Filarmoni Orkestrası...
15:20: Destansı Kareler
15:30: Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:30: 2cellos 2faces
17:30: Sinema +
18:10: Geri Dönüşen Sanat
18:30: Anadolu Arkeolojisi
19:00: Bizim Resmimiz
19:30: Tarihin Ruhu
20:00: Sarayın Lezzetleri
20:30: Belgesel: Hilal-i Ahmer Han...
21:30: Evliya Çelebi
22:00: Yabancı Sinema: Marie Curie
23:45: Yeryüzleri
19 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00: Pazar Sürprizi
13:00: Bir Şansım Olsa
14:30: Bir Şansım Olsa
15:30: Yalancı
18:45: Show Ana Haber
20:00: İçimizden Biri
19 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
13:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
19 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30: Medcezir / Tkr
08:15: Çizgi Film Kuşağı
08:45: Star Market/ Tkr
11:00: Tülin Sahin İle Moda/332
12:00: Vahe İle Evdeki Mutluluk / 251
14:00: Bir Demet Tiyatro / Tkr
15:45: En Güzel Bölüm/476
16:00: Kazara Aşk / Tkr
18:45: Star Haber
20:00: Benzemez Kimse Bize / 1
19 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30: İlker Karagöz İle...
11:15: Son Yaz - Tekrar
14:00: Yasak Elma - Tekrar
16:30: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar
19:00: Gülbin Tosun İle...
20:00: Uzak Şehrin Masalı
22:15: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar
19 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15: Selim Yuhay İle...
08:30: Konuştukça
09:45: Magazin D Pazar
13:00: Baht Oyunu
15:45: Camdaki Kız
19:00: Kanal D Ana Haber
20:00: Yargı
22:45: Yargı
19 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30: Atv'de Hafta Sonu
10:00: Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45: Dizi TV
12:35: Yerli Dizi : Kalp Yarası
15:45: Yerli Dizi : Kardeşlerim
19:00: Ana Haber
20:00: Yerli Dizi : İkimizin Sırrı