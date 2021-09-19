TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 19 Eylül 2021 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

19 EYLÜL 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?



Pazar gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 19 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

19 EYLÜL 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Yeşil Deniz

08:50 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"

14:00 Ev Sineması "Biz Bir Dolaşalım"

16:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

22:15 Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı

19 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYN AKIŞI

05:28: İstiklal Marşı

05:30: Evliya Çelebi

06:00: Opera Dünyası

06:30: Muasır

07:00: Belgesel: Hollywood'un En İ...

07:30: Hayat Sanat - Kolaj

08:00: Aramızda Müzik Var

08:45: Kelimeler Ve Şeyler

09:45: Western: Vadiler Aslanı [th...

11:50: Renkler

12:00: Hülya Koçyiğit İle Film Gib...

13:00:Geziyorum

13:30: Viyana Filarmoni Orkestrası...

15:20: Destansı Kareler

15:30: Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:30: 2cellos 2faces

17:30: Sinema +

18:10: Geri Dönüşen Sanat

18:30: Anadolu Arkeolojisi

19:00: Bizim Resmimiz

19:30: Tarihin Ruhu

20:00: Sarayın Lezzetleri

20:30: Belgesel: Hilal-i Ahmer Han...

21:30: Evliya Çelebi

22:00: Yabancı Sinema: Marie Curie

23:45: Yeryüzleri

19 EYLÜL 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00: Pazar Sürprizi

13:00: Bir Şansım Olsa

14:30: Bir Şansım Olsa

15:30: Yalancı

18:45: Show Ana Haber

20:00: İçimizden Biri

19 EYLÜL 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

13:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

19 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

05:30: Medcezir / Tkr

08:15: Çizgi Film Kuşağı

08:45: Star Market/ Tkr

11:00: Tülin Sahin İle Moda/332

12:00: Vahe İle Evdeki Mutluluk / 251

14:00: Bir Demet Tiyatro / Tkr

15:45: En Güzel Bölüm/476

16:00: Kazara Aşk / Tkr

18:45: Star Haber

20:00: Benzemez Kimse Bize / 1

19 EYLÜL 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30: İlker Karagöz İle...

11:15: Son Yaz - Tekrar

14:00: Yasak Elma - Tekrar

16:30: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar

19:00: Gülbin Tosun İle...

20:00: Uzak Şehrin Masalı

22:15: Uzak Şehrin Masalı - Tekrar

19 EYLÜL 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15: Selim Yuhay İle...

08:30: Konuştukça

09:45: Magazin D Pazar

13:00: Baht Oyunu

15:45: Camdaki Kız

19:00: Kanal D Ana Haber

20:00: Yargı

22:45: Yargı

19 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30: Atv'de Hafta Sonu

10:00: Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45: Dizi TV

12:35: Yerli Dizi : Kalp Yarası

15:45: Yerli Dizi : Kardeşlerim

19:00: Ana Haber

20:00: Yerli Dizi : İkimizin Sırrı