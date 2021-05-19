19 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı| Aile Hükümeti FOX TV'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 11.00'da hafta içi her gün yayınlanan, Çağla Şikel'in sunumuyla "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. 20.00'da ise yerli film Aile Hükümeti FOX TV'de...

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aile Hükümeti

22:00 Çat Kapı Aşk

AİLE HÜKUMETİ FİLMİ KONUSU

Elaldı köyüne atanan ve yeni hayatına alışmaya çalışan öğretmen Salih, güzeller güzeli Zeynep'e gönlünü kaptırır. Akraba evliliklerinin yaygın olduğu Elaldı köyünde Salih, Zeynep'in biriyle evlendirilmesinden endişe duymaktadır. Genç öğretmen, kafasını kurcalayan olayı kökünden çözmek için Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Aile Bakanlığı'nın, söz konusu dilekçe sonucunda harekete geçmesiyle işler giderek karmaşık bir hal alır.

(FOX TV)