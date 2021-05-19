19 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı| Aile Hükümeti FOX TV'de
19 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yeni Bir Gün" programı var, hemen ardından "Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise yerli film Aile Hükümeti FOX TV'de...
19 Mayıs 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 11.00'da hafta içi her gün yayınlanan, Çağla Şikel'in sunumuyla "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. 20.00'da ise yerli film Aile Hükümeti FOX TV'de...
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aile Hükümeti
22:00 Çat Kapı Aşk
AİLE HÜKUMETİ FİLMİ KONUSU
Elaldı köyüne atanan ve yeni hayatına alışmaya çalışan öğretmen Salih, güzeller güzeli Zeynep'e gönlünü kaptırır. Akraba evliliklerinin yaygın olduğu Elaldı köyünde Salih, Zeynep'in biriyle evlendirilmesinden endişe duymaktadır. Genç öğretmen, kafasını kurcalayan olayı kökünden çözmek için Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Aile Bakanlığı'nın, söz konusu dilekçe sonucunda harekete geçmesiyle işler giderek karmaşık bir hal alır.
(FOX TV)