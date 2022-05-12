19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kargo göndermek isteyen ya da kargo bekleyen kişiler, kargo firmalarının açık olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs kargo şirketleri açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2022 Perşembe PTT, MNG, Aras, UPS, Yurtiçi kargo çalışıyor mu? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları...

19 MAYIS KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK MI, KAPALI MI 2022?

Kargo göndermek isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kargo firmalarının açık olup olmadığını merak etti. 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olarak sayıldığı için kargo firmaları çalışmayacak.

19 MAYIS 2022 PERŞEMBE PTT, MNG, ARAS, UPS, YURTİÇİ KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo, Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında çalışırken hafta içi saat 17.00’ye kadar açık oluyor. Aras Kargo, Cumartesi günleri 08.30-14.00 saatleri arasında açıkken hafta içi 18.00’e kadar çalışıyor. UPS kargosu ise, 09.00’da başlayıp 18.00’e kadar açık oluyor.

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