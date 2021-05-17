19 Mayıs marketler açık mı 2021? 19 Mayıs market çalışma saatleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bunun üzerine vatandaşlar 19 Mayıs'ta marketlerin açık olup olmadığı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 19 Mayıs marketler açık mı 2021? haberimizde araştırılan sorunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte 19 Mayıs market çalışma saatleri...

19 MAYIS MARKETLER AÇIK MI 2021? 19 MAYIS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda marketler faaliyetine devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin faaliyetlerine hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında devam edebileceği belirtilirken, marketlerin hafta içi çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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