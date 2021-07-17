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19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının hemen ardından bayram tatili günlerini açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında bazı detaylar merak konusu oldu. Bunlardan biri de bankaların bayram öncesi çalışma düzeni. Peki, 19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021? İşte tüm cevaplar..

19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?

Kurban Bayramı geldi çattı. Bayramı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar aynı zamanda olası durumlar için banka çalışma saatlerini de  araştırıyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayılırken "19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021? " soruları merak konusu oldu. Merak edilenlere haberimizde yer verdik...

19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?

19 TEMMUZ 2021 BANKALAR AÇIK MI? | AREFE GÜNÜ, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ BANKALAR AÇIK MI 2021?

19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar bayramlarda resmi tatil sayıldığı için hizmet veremiyor. Ancak arefe günleri bankalar saat 12.00'ye kadar yarım gün hizmet veriyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arefe gününde bankalar yarım gün açık olacak.

19 Temmuz 2021 bankalar açık mı? | Arefe günü, kurban bayramı öncesi bankalar açık mı 2021?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda 19 Temmuz 2021 pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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