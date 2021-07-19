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19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 09:30'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Şirin Kalesi TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

06:00 Film Arkası

06:30 Tarihin Ruhu

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Karalama Defteri

08:00 Renkler

08:15 Bir Zamanlar

08:40 İzler Suretler

09:00 Sarayın Lezzetleri

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Geziyorum

11:00 Kelimeler ve Şeyler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

15:00 Bizim Resmimiz

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Bir Yeşilçam Hikayesi

21:00 Yabancı Sinema: Şirin'in Kalesi (Castle of Dreams)

22:30 Anadolu Arkeolojisi

23:00 Mim

00:00 Bir Yeşilçam Hikayesi 

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