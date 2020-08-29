19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı Belarus'u yenerek finale yükseldi

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koyan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, yarı finalde Belarus'u 3-1 mağlup etmeyi başararak finalde boy göstermeye hak kazandı. Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

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2012 yılının ardından 2. kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Milliler, finalde ise Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Final karşılaşması yarın TSİ 21.00'de oynanacak.

Belarus-Türkiye Maç Bilgileri

Belarus-Türkiye: 1-3

Hakemler: Benone Visan (Romanya), Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek)

Salon: Gradska Arena, Zenica

Belarus: Bahayeva, Liabiodkina, Burak, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiicuhyk (L) (Shahun, Vaskouskaya (L), Karabinovich, Mikanovich)

Türkiye: Hanife Nur, Lila, Sude, İlayda, İpar, Elif Su, Gülce (L) (Çağla, Ege Melisa, Sude Naz, Beren)

Setler: 25-21, 17-25, 22-25, 24-26

Süre: 101 dakika (21, 25, 26, 29)

Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) düzenlediği ve 20 yaşın altındaki voleybolcuların katılabildiği bir şampiyonadır. İlk kez 1966 yılında düzenlenen şampiyona, 1982 yılından itibaren düzenli olarak iki yılda bir yapılmaya başlanmıştır.