2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de
Televizyon izleyenler tarafından TRT 1 yayın akışı merak diliyor. 10.15'te Türkan Hanım'ın Konağı ekranlarda olurken hemen ardından Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı...
TRT 1 bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT 1 14.00'de Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hemen ardından yabancı sinema Stajyer TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı...
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı
23.30 Stajyer