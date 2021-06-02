2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de

TRT 1 bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT 1 14.00'de Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hemen ardından yabancı sinema Stajyer TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

23.30 Stajyer