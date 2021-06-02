2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı | Sadakatsiz Sezon Finali Kanal D'deSON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması: Yanlış politikalardan vazgeçmeli!AK Parti'den Yerel Yönetimler Yasası'nda reform: 7 ana değişklik yapılacak! Otopark, bina önerisi, deprem, parsel...Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'deHazırlık maçı: Türkiye - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Filmleri ve dizileri neler?2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı | Yabancı Sinema 'Parker' Star'da2 Haziran 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de

Televizyon izleyenler tarafından TRT 1 yayın akışı merak diliyor. 10.15'te Türkan Hanım'ın Konağı ekranlarda olurken hemen ardından Kalk Gidelim yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı...

2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı | Masumlar Aparmanı TRT 1'de

TRT 1 bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne  Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan TRT 1 14.00'de Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar yayınlanıyor. Akşam sevilen dizi Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken hemen ardından yabancı sinema Stajyer TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 Yayın Akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

23.30 Stajyer

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT