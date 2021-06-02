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2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? Merak edilen bu soru için haberimizde 2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalın ile başlayan TV8'de akşam ise nefesleri kesen yarışma programı Survivor 2021 yayınlanıyor...

2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 13.45'te Doya Doya Moda yayınlanıyor. Ardından sevilen program  Survivor Panaroma canlı yayınıyla ekranlarda oluyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI 

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor

13.45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20.00 Survivor 2021

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