2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 13.45'te Doya Doya Moda yayınlanıyor. Ardından sevilen program Survivor Panaroma canlı yayınıyla ekranlarda oluyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı...

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor

13.45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panaroma

20.00 Survivor 2021