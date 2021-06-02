2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'de
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? Merak edilen bu soru için haberimizde 2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışına yer verdik. Güne Oynat Bakalın ile başlayan TV8'de akşam ise nefesleri kesen yarışma programı Survivor 2021 yayınlanıyor...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan TV8 13.45'te Doya Doya Moda yayınlanıyor. Ardından sevilen program Survivor Panaroma canlı yayınıyla ekranlarda oluyor. Akşam ise her bölümü heyecanla izlenen Survivor 2021 TV8 ekranlarında oluyor. İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı...
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Survivor
13.45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20.00 Survivor 2021