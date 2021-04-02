2 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Seni Çok Bekledim" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

STAR TV 2 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da başına gelenlerin sorumlusunu düşünmektedir. Kadir’in Sibel'i gören son kişi olduğu bilgisine uşalan polis, ifadesine başvurur. Kadir'in, Sibel ile görüştüğünü gizleme sebebi ise merak konusu olur.

Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel’in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol’u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Ancak yaptığı planın sonuçları epey ağır olacaktır.