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2 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı Star TV 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Seni Çok Bekledim" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...

2 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Seni Çok Bekledim" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

2 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 2 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim

2 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı| Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'da

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da başına gelenlerin sorumlusunu düşünmektedir. Kadir’in Sibel'i gören son kişi olduğu bilgisine uşalan polis, ifadesine başvurur. Kadir'in, Sibel ile görüştüğünü gizleme sebebi ise merak konusu olur.

Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir’e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz’e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel’in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar. 

Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol’u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Ancak yaptığı planın sonuçları epey ağır olacaktır.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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