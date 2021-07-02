2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Baş Belası dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümüyle ekrana geliyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

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ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:30'da Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor ekranlarda olurken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Maraşlı dizisinin tekrarı verilirken, akşam ise ilgiyle izlenen dizi Bozkır Arslanı Celaleddin ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı... 2 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Baş Belası 16:20 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin