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2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de Baş Belası dizisinin tekrarı ekranlara gelecek. Akşam ise Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölümüyle ekrana geliyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 08:30'da Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor ekranlarda olurken hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Maraşlı dizisinin tekrarı verilirken, akşam ise ilgiyle izlenen dizi  Bozkır Arslanı Celaleddin ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı...

2 TEMMUZ 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI


07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

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