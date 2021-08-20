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20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" TRT 1'de!

20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT 1 bugün güne Kalk Gidelim ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3"TRT1 ekranlarında olacak.

20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" TRT 1'de!

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.55'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken 19:55'te "Doğrusu Ne?" programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" TRT 1 ekranlarında oluyor...

20 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:50 Kalk Gidelim

11:35 Dünya Hali (Altyazılı)

12:55 Benim Adım Melek

16:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" (Altyazılı)

21:50 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)

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