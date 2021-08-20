20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı |Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" TRT 1'de!
20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT 1 bugün güne Kalk Gidelim ile başlayıp, Kalk Gidelim ile devam ediyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3"TRT1 ekranlarında olacak.
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 20 Ağustos 2021 Cuma TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12.55'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken 19:55'te "Doğrusu Ne?" programı yayınlanıyor. 20:00'da ise Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" TRT 1 ekranlarında oluyor...
20 AĞUSTOS 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:50 Kalk Gidelim
11:35 Dünya Hali (Altyazılı)
12:55 Benim Adım Melek
16:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" (Altyazılı)
21:50 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)