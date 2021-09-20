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20 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yasak Elma yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını canlı olarak ekrana veriyor. Akşam ise kanalın büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

20 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Yasak Elma yeni bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 20 Eylül 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 10:45 'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının canlı bölümü yayınlanıyor. Akşam Yasak Elma yeni sezonun ilk bölümüyle dizisi izleyici karşısına çıkıyor...

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

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