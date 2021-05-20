20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümüyle Star TV'de

20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09.45'te hafta içi her gün yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise başrollerinde Demet Akbağ, Bekir Aksoy, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Akrep yeni bölümüyle Star TV'de...

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda aldatıldığını öğrenince otele gider ve Ahmet ile Duru'yu yakalar. Öğrendikleri karşısında kendini kaybeden Ferda ortalığı birbirine katar. Düğün zamanı yaklaşmışken Ahmet'in sergilediği bu tavır, ikili arasındaki dengelerin değişmesine neden olur. Ferda, Ahmet'i silmekte kararlıdır.

(STAR TV)