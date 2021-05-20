20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümüyle Star TV'de
20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı var, hemen ardından "Gerçeğin Peşinde" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Akrep yeni bölümüyle Star TV'de...
20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 09.45'te hafta içi her gün yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ekranlarda olacak. 20.00'da ise başrollerinde Demet Akbağ, Bekir Aksoy, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Akrep yeni bölümüyle Star TV'de...
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ
Ferda aldatıldığını öğrenince otele gider ve Ahmet ile Duru'yu yakalar. Öğrendikleri karşısında kendini kaybeden Ferda ortalığı birbirine katar. Düğün zamanı yaklaşmışken Ahmet'in sergilediği bu tavır, ikili arasındaki dengelerin değişmesine neden olur. Ferda, Ahmet'i silmekte kararlıdır.
(STAR TV)