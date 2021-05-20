20 Mayıs 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
20 Mayıs 2021 Perşembe TV8 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" programı var. Hemen ardından sevilen moda programı "Doya Doya Moda" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
20 Mayıs 2021 Perşembe TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi diziler ve programlar var? 08.30'da, yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran dizi "Kırmızı Oda" var. 10.45'te ise "Survivor Panorama" ekranlarda olacak. 13.15'te sevilerek izlenen "Doya Doya Moda" seyircisiyle buluşacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20:00 Survivor 2021
(TV8)