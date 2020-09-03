2020 Venedik Film Festivali korona virüsün gölgesinde başladı​​​​

Venedik Film Festivali bu yıl korona virüsün gölgesinde başladı.

Bu yıl 77.si düzenlenen Venedik Film Festivali, salgın tedbirlerinin gölgesinde de olsa başladı. Festival dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncularının katılımları ile başladı. Festival yönetimince gelen konukların ateşi ölçüldü ve sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Venedik Film Festivalinin başlamasıyla, Sinema sektörünün pandemiden etkilenen sektörlerin başında geldiğini ve sektörün adımlarını hızlandıracağı düşünülüyor.

Bu yıl merakla beklenen festivalin açılışında Daniele Luchetti’nin yönettiği, Alba Rohrwacher’ın baş rolünde yer aldığı Lacci filmi gösterildi. Festivale katılanların maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüntülendi.

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Geçtiğimiz yıllarda 'kadın yönetmenleri yok saydığı' eleştirilerini dikkate alan festival yönetimi bu yıl birçok kadın yönetmenin filmine yer vereceğini açıkladı. Festivalde 18 film Altın Aslan için yarışacak. Festival 12 Eylül'de son bulacak.