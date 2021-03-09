2021 hac ibadeti ve umre ziyareti yapılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle hac ve umre ziyaretlerinin 2021 yılında yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı.

2021 HAC İBADETİ VE UMRE ZİYARETİ YAPILACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre hac ibadetinin yapılması için Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle Umre ziyareti bu yıl yapılamayacak.

Vatandaşlar, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.