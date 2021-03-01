2021-YKS başvurularında son gün 2 Mart!

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde merkezi olarak yapılacak olan YKS sınavı başvuruları devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava başvurular https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılıyor.

Adaylar başvuru yaparken TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL ödemek zorunda.

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BAŞVURULARDA HES KODU ŞART!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün başvurularda HES kodu zorunluluğuna da dikkat çekti. Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

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