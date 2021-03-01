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  3. 2021-YKS başvurularında son gün 2 Mart!

2021-YKS başvurularında son gün 2 Mart!

ÖSYM'den Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için 2 Mart 2021 (Yarın) son başvuru günü hatırlatması yapıldı. İnternet üzerinden yapılan başvurular 2 Mart 2021 saat 23.59'da sona erecek.

2021-YKS başvurularında son gün 2 Mart!

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde merkezi olarak yapılacak olan YKS sınavı başvuruları devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava başvurular https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılıyor. 

Adaylar başvuru yaparken TYT,  AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL ödemek zorunda.

YKS 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

BAŞVURULARDA HES KODU ŞART!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün başvurularda HES kodu zorunluluğuna da dikkat çekti. Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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