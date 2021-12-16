Asgari ücretin bu yılki fiyatını belirlemek adına Asgari Ücret Belirleme Komisyonu dördüncü ve son kez toplandı ve asgari ücretin bugün açıklanacağı duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayına çıkarak asgari ücreti açıkladı. Peki, 2022 Asgari ücretten hangi vergiler kaldırıldı? Asgari ücret gelir ve damga vergisi kaldırıldı mı? İşte detaylar...

2022 ASGARİ ÜCRETTEN HANGİ VERGİLER KALDIRILDI? ASGARİ ÜCRET GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI MI?

Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleşen toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret rakamını kamuoyuna sundu.

Saatler 15:00'i gösterdiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık 2021 saat 15.00'da 2022 asgari ücret rakamını açıkladı.

Asgari ücret için belirlenen rakam 4253,40 TL oldu.

Bunun yanı sıra, a sgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı.

GELİRLERDEKİ ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

Asgari ücretin bir çok getirisi de olacak. Örneğin; Asgari ücretin üzerinde maaşı olanlara da yükseliş nispetinde zam yapılacak, 20 milyona yakın çalışanın asgari geçim indirimi artırılacak, işsizlik maaşlarında asgari ücret artış oranı kadar yükseliş olacak, sosyal ödemelerde gelir kriteri değişecek, yararlanan sayısı artacak, kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.

PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

Vergi ve primlerinin de netlik kazanacağını duyan vatandaşın, bugün heyecanla dördüncü kez gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücreti açıklamasını bekliyor.

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

Asgari ücret bugün açıklanacak mı, belli olacak mı 2022? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?