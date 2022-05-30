2022 Kurbanlık fiyatları kaç para? Büyükbaş, küçükbaş ne kadar? İşte il il kurbanlık fiyatları…

Temmuz ayının ikinci haftasında olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramında tatile gitmeyip evde kendi kurbanının kesecek olan vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. 2022 Kurbanlık fiyatları kaç para? Büyükbaş, küçükbaş ne kadar? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik…

2022 KURBANLIK FİYATLARI KAÇ PARA?

2022 Kurbanlık fiyatları, kurban alacak kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul’da küçükbaş kurbanlık fiyatları 2 bin 800 lira ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıklarda ise 34 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar değişiklik gösterebiliyor.

BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ NE KADAR 2022?

Vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen kurbanlık fiyatlarına haberimizde yer verdik. Ankara’da küçükbaş kurbanlıklar 2 bin 600 liradan başlayıp 3 bin 800 liraya kadar satılabiliyor. Büyükbaş kurbanlıklarda ise 33 bin liradan başlarken 50 bin liraya kadar yükselebiliyor.

İzmir’de küçükbaş kurbanlıklar 2 bin 700 lira ile 3 bin 600 lira arasında değişiklik gösterirken büyükbaş kurbanlıklarda ise 33 bin liradan başlayıp 52 bin liraya kadar satılabiliyor.

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