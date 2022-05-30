Kurban alacaklar dikkat! 2022 Kurban fiyatları belli oldu! İşte büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramına sayılı günler kala, vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Temmuz ayının ikinci haftasında olan Kurban Bayramı için, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte İstanbul için büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...

KURBANLIKLARIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramına adeta gün sayıyor. Bazı vatandaşlar, Kurban Bayramında evde oturup kurban kesmek yerine tatile giderken bazıları aile ve akraba ziyaretlerinde bulunuyor.

Kurban Bayramını evde geçirip kurbanının kendi kesen kişiler, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını merak ediyor.

İstanbul'da kurbanlık fiyatları şöyle: Büyükbaş 34 bin ile 50 bin arasında değişirken, küçükbaş ise 2 bin 800 lira ile 4 bin 500 lira arasında satılıyor.

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