2022 Miss Turkey seçimlerinde ülkemizi güzelliğiyle temsil edecek, kültürü ve donanımıyla hayran bırakacak olan Türkiye güzeli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayında başlayan 2022 Miss Turkey başvuruları ve elemeleri nihayet sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Miss Turkey resmi internet adresinden 20 adayı halkın beğenisine sundu. Aralarında dikkat çeken isimler arasında Aleyna Şirin yer aldı. Peki, 2022 Miss Turkey Aleyna Şirin kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi okuldan mezun? İşte, Aleyna Şirin'in biyografisi...

2022 MİSS TURKEY ALEYNA ŞİRİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ OKULDAN MEZUN? İŞTE, ALEYNA ŞİRİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Aleyna Şirin, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. 21 yaşında olan Şirin, 1.76 boyundadır. Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Aleyna Şirin, güzelliğiyle şimdiden en çok beğenilenler listesinde yerini aldı.

Aleyna Şirin hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır.