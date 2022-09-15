2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Şirin Abufaur'un biyografisi...

2022 Miss Turkey güzelleri bir bir açıklanmışken 16 numara olan güzel Şirin Abufaur'un biyografisi merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki 2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Şirin Abufaur'un biyografisi...

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2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Şirin Abufaur'un biyografisi...

2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Her biri birbirinden güzel olan 20 finalisti gören vatandaşlar, hangisinin birinci olabileceğine dair tahminlerde bulunmaya başladı. Yarışmacıların hayatıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler de internetten aramalar yapmaya başladı. Peki 20 finalistten 2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Şirin Abufaur'un biyografisi...

2022 MİSS TURKEY ŞİRİN ABUFAUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İŞTE ALEYNA ŞİRİN'İN BİYOGRAFİSİ...

20 finalistten 16 numara olan Şirin Abufaur, 25 yaşında ve 1.78 boyundadır. Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. Finalist listesine bakan vatandaşların birinci olabilir dediği güzel, en çok beğenilenler arasında yer alıyor.

2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Aleyna Şirin'in biyografisi...

Balanced Body adlı Instagram sayfasında spor eğitimi ile alakalı videolar yayınlayan yarışmacı, kişisel hesabında da sık sık spor içerikleri paylaşıyor.

2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Aleyna Şirin'in biyografisi...

Yarışmacı hakkında bunlar dışında pek fazla bilgiye rastlanılmamıştır...

2022 Miss Turkey Şirin Abufaur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Aleyna Şirin'in biyografisi...

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