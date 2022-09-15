2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Her biri birbirinden güzel olan 20 finalisti gören vatandaşlar, hangisinin birinci olabileceğine dair tahminlerde bulunmaya başladı. Yarışmacıların hayatıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler de internetten aramalar yapmaya başladı. Peki 2022 Miss Turkey Sude Tanyıldız kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Sude Tanyıldız'ın biyografisi...

2022 MISS TURKEY SUDE TANYILDIZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? İSTE SUDE TANYILDIZ'IN BİYOGRAFİSİ...

2022 Miss Turkey güzellik yarışmasının 20 finalistinden 14'üncü olan Sude Tanyıldız, 23 yaşında ve 1.76 boyundadır. Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. 20 finalistin listesini gören vatandaşlardan çoğunun birinci adayı olarak tahmin ettiği Sude Tanyıldız hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır.