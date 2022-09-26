2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi taksitleri artacak mı? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi taksit artışı nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de TOK Sosyal Konut Projesi ile ilgili detayları canlı yayında kamuoyu ile paylaşmıştı. Detayların aktarıldığı ilk günden itibaren proje yoğun talep gördü. Başvuruda bulunan vatandaşlar proje ile ilgili detayları halen internetten aratıyor. Peki 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi taksitleri artacak mı, taksit artışı nasıl olacak? İşte detaylar...

2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ ARTACAK MI?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları halen alınmaya devam ediyor. 500 TL başvuru ücreti ödeyen kura adayları, kurada isimleri çıktıkları taktirde peşinat ve taksit ödemelerini yapacak.

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Aylık taksitlerin memur maaşı arttığında artacak olması merak edilen konulardan biri oldu. Buna göre her yılın ocak ve temmuz aylarında, memur maaşlarına gelen oranla birlikte, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satın alınan evlerin taksit ödemeleri de artacak.

2022 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİT ARTIŞI NASIL OLACAK?

Sözcü gazetesinin aktardığı hesaplamalara göre, enflasyon yüzde 10 ise ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı yüzde 5'er artış yapıldığında başlangıç fiyatı 608 bin TL olan 2+1 konutun 240 ayın son 6 ayında taksit ödemesi 15 bin 287 TL'ye çıkıyor. Peşinat dahil toplam ödeme ise 1 milyon 713 bin liraya ulaşıyor. Bu miktar enflasyon yüzde 15 olursa 3.17 milyona; enflasyon yüzde 20 olursa 6.12 milyon, yüzde 30 olursa 24.4 milyon lira oluyor. Enflasyonun yüzde 40 gerçekleşmesi durumunda ise 100 milyon 524 bin liraya kadar çıkıyor.

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise 850 bin TL olan başlangıç fiyatı yüzde 10 enflasyon olması durumunda toplam ödeme 2 milyon 395 bin liraya varıyor. Enflasyon yüzde 20 olursa 3+1 konutta toplam ödeme 8 milyon 546 bin lirayı buluyor.