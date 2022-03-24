Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan'da tutulacak oruçların ardından bayram idrak edilecek. Bu kapsamda 2022 yılı Ramazan ayı başlangıcı ve bitişi ne zaman? Ramazan ayı kaç gün oruç tutulacak? Kaç gün çekiyor 2022? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

2022 YILI RAMAZAN AYI BAŞLANGICI VE BİTİŞİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı oruçlarının başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK ? KAÇ GÜN ÇEKİYOR 2022?

İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan'ı bekleyen vatandaşlar 2022'de ilk orucun hangi gün tutulacağını ve hangi gece sahur vakti yapılacağını araştırıyor. Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi gününe denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. İlk sahur yemeği imsak ile son bulduktan sonra 2 Nisan Cumartesi günü ilk oruç tutulacak. İlk iftar, akşam ezanının okunması ile 2 Nisan akşamı açılacak.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü. Bayramın ilk günü ise 2 Mayıs Pazartesi günü olacak. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

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RAMAZAN AYI ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.