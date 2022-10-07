2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? AK Partili isim ilk kez rakam verdi, EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon yüzde 83.45'e kadar çıkarken vatandaşlar da gözlerini asgari ücrete yapılacak olan zamma çevirdi. Özellikle işsizlik maaşını da yakından etkileyen asgari ücretin ne kadar olacağı Aralık ayında yapılacak görüşmelerle belli olacak. Bu konuda AK Parti'den de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çorum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demiröz, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren diğer bir konu olan EYT düzenlemesi hakkında da konuştu.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağı hakkındaki soruya yanıt veren Demiröz, işverenlere KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler verdiklerini ifade ederek," Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir." diye konuştu.

"YENİ PAKETLER VAR, O MÜJDELERİ CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK"

7 bin 500 TL asgari ücretin kendi tahmini olduğunu dile getiren Demiröz, " Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek” diye konuştu.

EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yürütülen düzenleme hakkında konuşan Demiröz, EYT adında bir düzenlemenin mevzuatta olmadığını dile getirerek, " Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. 1999 yılında AK Parti’den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı. Normal emekli sandıkları bütçeden aridir. Bütçeyle birlikte anılmaz. Çalışanlar o paraya prim öder ve bu sandıktan da emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası 1 emekliye verilir. Bizim ülkemizde maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkeklerde 43. Yani yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş. 1970’li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa çıktı oy için o yasayı bozdu. 1990’lı rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu. Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı 1 kişiye vermek zorunda kaldık. Bir müddet emekli yapmadık. Şuanda 38 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var." dedi.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Sözlerine devam eden Demiröz, EYT düzenlemesinden faydalanacak kişi sayısı hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendini çevirecekti. Ancak sabredemedik. Biraz çok talep olunca, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye’de SGK’ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz"

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