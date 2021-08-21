21 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Petrol Kralları TV'de ilk kez FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 21 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 11:00'de Çağla ile Yeni Bir Gün yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Aşk Mantık İntikam

14.00 Bay Yanlış

16:00 Yayın Akışı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Petrol Kralları