21 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Petrol Kralları TV'de ilk kez FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX 11:15'te Aşk Mantık İntikam'a ekrana veriliyor. Akşam ise Petrol Kralları filmi FOX TV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı...
FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 21 Ağustos 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal 11:00'de Çağla ile Yeni Bir Gün yarışmasının yeni bölümünü ekrana veriyor. Akşam ise FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam izleyici karşısına geçiyor...
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Aşk Mantık İntikam
14.00 Bay Yanlış
16:00 Yayın Akışı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Petrol Kralları