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21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Yabancı Sinema: Kod Adı Londra Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan Kanal D 08.30'da Konuştukça adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Kod Adı Londra izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Yabancı Sinema: Kod Adı Londra Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 13.00'te Aşkın Tarifi yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Kod Adı Londra ekranlarında oluyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

21 AĞUSTOS 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

13.00 Aşkın Tarifi

15.00 Karayip Korsanları: Dünyanın sonu

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kod Adı Londra

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