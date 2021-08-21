21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Yabancı Sinema: Kod Adı Londra Kanal D'de
Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan Kanal D 08.30'da Konuştukça adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Kod Adı Londra izleyici karşısına çıkıyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 13.00'te Aşkın Tarifi yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Kod Adı Londra ekranlarında oluyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
21 AĞUSTOS 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
13.00 Aşkın Tarifi
15.00 Karayip Korsanları: Dünyanın sonu
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kod Adı Londra