21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yeryüzleri TRT 2 'de
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Anadolu Arkeolojisi'ni ekrana veren kanal hemen ardından Hayat Sanat'ı yayınlıyor. Akşam ise Yeryüzleri TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı..
Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:45'te Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yeryüzleri TRT 2 ekranlarında oluyor..
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
05:30 Bir Oyundan Fazlası
06:00 Anadolu Arkeolojisi
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 Randevu
07:50 Berceste
08:00 Anjelika Akbar İle Sesler
08:30 Sinema +
09:15 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek (Crossing The Border)
11:10 Destansı Kareler
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Anadolu Arkeolojisi
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Geziyorum
14:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
15:00 Bir Resim Bir Hikaye
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Karalama Defteri
16:30 İzler Suretler
16:50 Türkiye Atlası
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Belgesel : Yücel Çakmaklı
21:00 Yeryüzleri
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Mabata Bata
22:50 Film Arkası
23:20 Türkiye Atlası
23:30 Evliya Çelebi
00:00 Kelimeler ve Şeyler