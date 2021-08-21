21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yeryüzleri TRT 2 'de

Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:45'te Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yeryüzleri TRT 2 ekranlarında oluyor..

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

05:30 Bir Oyundan Fazlası

06:00 Anadolu Arkeolojisi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Randevu

07:50 Berceste

08:00 Anjelika Akbar İle Sesler

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Yabancı Sinema: Sınırı Geçmek (Crossing The Border)

11:10 Destansı Kareler

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Anadolu Arkeolojisi

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Geziyorum

14:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

15:00 Bir Resim Bir Hikaye

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Karalama Defteri

16:30 İzler Suretler

16:50 Türkiye Atlası

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Belgesel : Yücel Çakmaklı

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Mabata Bata

22:50 Film Arkası

23:20 Türkiye Atlası

23:30 Evliya Çelebi

00:00 Kelimeler ve Şeyler